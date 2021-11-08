Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов приглашает псковичей стать частью своей команды
Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов приглашает псковичей стать частью своей команды. Как принять участие в конкурсе сообщается на странице Молодежного парламента в Instagram.
«Хочешь стать частью нашей команды? Тебе уже 18 и нет 36? Ты интересуешься политикой? Тебе важно, как развивается твой регион? Ждешь перемен и готов предложить перемены сам? На что способен ты? Прими участие в конкурсе и стань частью команды Молодежного парламента», – значится в сообщении.
Документы принимаются до 1 декабря 2021 года на электронный адрес: mp@pskovsobranie.ru
Подробные условия на фото.
Ранее сообщалось, что состав Молодёжного парламента на 2021-2023 годы должен быть определён не позднее окончания текущего года. Его численность составит 26 молодых парламентариев, вместо 44 прошлого созыва.
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Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов приглашает псковичей стать частью своей команды
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