Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов приглашает псковичей стать частью своей команды

23:19, 08 ноября 2021, ПАИ

Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов приглашает псковичей стать частью своей команды. Как принять участие в конкурсе сообщается на странице Молодежного парламента в Instagram.

«Хочешь стать частью нашей команды? Тебе уже 18 и нет 36? Ты интересуешься политикой? Тебе важно, как развивается твой регион? Ждешь перемен и готов предложить перемены сам? На что способен ты? Прими участие в конкурсе и стань частью команды Молодежного парламента», – значится в сообщении.

Документы принимаются до 1 декабря 2021 года на электронный адрес: mp@pskovsobranie.ru

Подробные условия на фото.



Фото: Молодежный парламент



Фото: Молодежный парламент



Фото: Молодежный парламент





Ранее сообщалось, что состав Молодёжного парламента на 2021-2023 годы должен быть определён не позднее окончания текущего года. Его численность составит 26 молодых парламентариев, вместо 44 прошлого созыва.