Миниатюрный железный топор нашли псковские археологи

11:07, 12 ноября 2021, ПАИ

Псковские археологи поделились фотографиями новой находки – миниатюрного железного топора. Об этом сообщается в Instagram Археологического центра Псковской области.

«Как вы думаете, в чем предназначение такой вещи? Рубить дрова им невозможно, использовать как оружие – тоже», - отметили археологи.