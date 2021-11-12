Миниатюрный железный топор нашли псковские археологи
Псковские археологи поделились фотографиями новой находки – миниатюрного железного топора. Об этом сообщается в Instagram Археологического центра Псковской области.
«Как вы думаете, в чем предназначение такой вещи? Рубить дрова им невозможно, использовать как оружие – тоже», - отметили археологи.
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