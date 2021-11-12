Борис Елкин сообщил об отключении воды на нескольких улицах Пскова в связи с ремонтными работами

20:51, 12 ноября 2021, ПАИ

«С 22:00 17 ноября по 20:00 18 ноября жители улиц Байкова, Рокоссовского, Коммунальной, Егорова, Балтийской и Завеличенской могут наблюдать низкое давление подачи воды или ее отсутствие», – сообщил в своем Instagram-аккаунте и.о главы администрации Пскова Борис Елкин.

В Пскове проводится масштабная работа по устройству магистральных инженерных сетей водоснабжения для комплексной жилой застройки в деревне Борисовичи. На следующей неделе на пересечении улиц Байкова и Рокоссовского будет происходить вырезка новых сетей, для чего необходимо понизить давление в одном из трубопроводов, сообщает Елкин.

«Заранее приносим извинения жителям дальнего Завеличья за неудобства и просим сделать необходимый запас воды», – добавил исполняющий обязанности главы администрации Пскова.