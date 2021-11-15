713 обращений обработал ЦУР Псковской области на прошлой неделе

22:28, 15 ноября 2021, ПАИ

С 8 по 14 ноября сотрудники ЦУР Псковской области обработали 713 сообщений, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ЦУР.

Первую строчку рейтинга занимает тема коронавируса. Большинство обращений касалось вакцинации от COVID-19 и системы QR-кодов. Также в топ попали дороги, соцобслуживание, здравоохранение и благоустройство.

Напомним, чтобы обращение зафиксировал ЦУР, о проблеме можно рассказать в комментариях соцсетей псковских пабликов, профильных комитетов или в посте на личной странице. Также псковичи могут найти интересующую информацию и задать вопрос органам власти через популярные мессенджеры Viber и Telegram. Чтобы запустить чат-бот, необходимо перейти по ссылке и следовать инструкциям.