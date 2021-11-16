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Общество

Состоялась вторая встреча в рамках проекта «Street Workout - сообщество твоего развития» в Псковской области

В рамках проекта «Street Workout - сообщество твоего развития» в Псковской области прошла вторая встреча цикла образовательных программ, направленных на тайм-менеджмент, распределение времени на день, а также мастер-классы по воркауту в формате онлайн с молодежью Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В онлайн-мероприятии участвуют воспитанники школ, работающая молодёжь от 14 до 35 лет, воркаут-сообщества и те, кому важна тема развития воркаута как общедоступного спортивного направления в своих районах - Невель, Великие Луки, Себежский район, Идрица, Новоржев, Пыталово, Струги Красные, Гдов, Псков.

Кроме того, для участников проекта разработана бесплатная тренировочная программа из курса видеотренировок по воркауту, по которой ребята смогут заниматься в удобное время как на активно появляющихся новых воркаут-площадках в регионе, так и на любой спортплощадке. Программа станет для участников проекта отличным подарком и проводником к пониманию построения воркаут-тренировок  

«Хотим поблагодарить всех участников за то, что нашли время посетить полезный мастер-класс и тем самым развить свои личностные качества», - отметили авторы проекта.

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов при поддержке администрации Псковской области и проектного офиса «Команда 2018»

Информация о проекте  

https://vk.com/wall-25528429_5039

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