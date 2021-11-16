19 протоколов за несвоевременную борьбу с борщевиком составили в Псковской области

15:37, 16 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области в 2021 году составили 19 протоколов об административных правонарушениях за несвоевременные мероприятия по борьбе с борщевиком на территории региона. Об этом сообщила глава Пскова Елена Полонская во время рабочего совещания по обсуждению вопроса изменения действующего законодательства Псковской области в части сдерживания распространения борщевика Сосновского 16 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

С соответствующей инициативой выступил общественный активист Николай Петров.

«С борщевиком Сосновского не может конкурировать ни одно растение, у него нет естественных врагов, поэтому Николай Петров предлагает принять ряд изменений в законодательство», - отметила глава города, добавив, что с документами активиста депутаты уже ознакомились.

Полонская добавила, что общественник считает необходимым дополнить статью 2.5 «Нарушение правил благоустройства и санитарного содержания территорий городов и других населенных пунктов» Закона Псковской области от 04.05.2003 № 268-оз «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» частями 5 и 6, предусматривающими административную ответственность за распространение борщевика Сосновского в виде самостоятельного состава правонарушения. В частности, предлагается привлекать к ответственности виновных в нарушении установленных органами местного самоуправления требований по удалению борщевика на землях населенных пунктов и в использовании грунта, зараженного семенами и корнями этого растения при строительстве зданий, дорог и благоустройстве территорий.

«Частные участки не обрабатываются, и собственники не борются с борщевиком», - заметила глава города.