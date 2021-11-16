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Алексей Севастьянов: Насколько правильно будет построена борьба с борщевиком на всех уровнях власти, настолько будет эффективна

«Проблема борщевика очевидна, и бороться с ней нужно взвешенно, обдуманно. От того, насколько правильно будет построена борьба на всех уровнях власти, настолько она будет эффективна», - заявил депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов на рабочем совещании по обсуждению вопроса изменения действующего законодательства Псковской области в части сдерживания распространения борщевика Сосновского 16 ноября.

По словам Алексея Севастьянова, такие поправки должны будут принять все районы. Он отметил, что за распространением борщевика по региону должна будет следить специальная комиссия, поскольку не во всех районах следят за данной ситуацией.

По его мнению, тяжело будет определить, действительно ли нарушение произошло, когда земля была завезена для благоустройства. Алексей Севастьянов считает, что работы здесь более чем достаточно.

«Тем более, если брать в расчет, что семена могут до 10 лет сохраняться до появления ситуации благоприятной, чтобы взойти», - отметил Севастьянов, добавив, что депутаты Псковского облсобрания готовы вынести закон на рассмотрение. Каждый муниципалитет должен взять на себя обязательство, по его словам, вряд ли есть район, которого не касается эта проблема.

16 ноября проходит рабочее совещание по обсуждению вопроса изменения действующего законодательства Псковской области в части сдерживания распространения борщевика Сосновского с участием главы Пскова Елены Полонской, депутатов Псковской городской Думы и Псковского областного Собрания, представителей областной и городской администраций региона.

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