337 человек задержано в Псковской области за пьяное вождение

17:39, 18 ноября 2021, ПАИ

По состоянию на 10 ноября в Псковской области задержано 337 человек за пьяное вождение. Около 60 водителей задержали за повторное вождение в нетрезвом виде, сообщил представитель ГИБДД Алексей Андреев на координационном совещании в Псковской городской Думе 18 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В рамках совещания подводились итоги деятельности территориальных органов государственной власти Пскова в октябре 2021 года и ставились задачи по дальнейшему взаимодействию с органами местного самоуправления Пскова. В нем принимали участие глава Пскова Елена Полонская, депутаты Псковской городской Думы, представители администрации города, а также представители различных учреждений и ведомств.

В своем докладе Алексей Андреев также обратил внимание на большое увеличение количества штрафов и сумм по взысканию, при этом отметил, что большая часть населения пользуется возможностью оплачивать штрафы с 50% скидкой. Также ведется активная работа с неплательщиками.

Глава города Елена Полонская уточнила у докладчика, есть ли у ГИБДД замечания по разметке в городе. На что Алексей Андреев ответил, что работы в этом направлении идут с администрацией города. Он напомнил, что в этом году произошло два наезда на пешеходов возле школы №4 на улице Коммунальной, и теперь каждое утро и в темное время суток инспекторы стоят на опасных пешеходных переходах города, привлекая внимание водителей.