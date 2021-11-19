Ещё одна крупная партия медицинского оборудования законтрактована в Псковской области

16:22, 19 ноября 2021, ПАИ

Администрация Псковской области продолжает осуществлять закупку современного высокотехнологичного медицинского оборудования для учреждений здравоохранения региона. Модернизация осуществляется при поддержке Правительства России на средства федерального бюджета. Это стало возможным благодаря личной договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Заключены контракты на поставку оборудования для проведения диагностических исследований и лечения пациентов с заболеваниями различной этиологии. В частности, в этом году в Псковский перинатальный центр, Псковский госпиталь ветеранов войн, а также медицинские учреждения Пскова, Невельского, Новосокольнического, Себежского и Дедовичского районов поступят системы для проведения комплексных и частных ультразвуковых исследований организма. На приобретение 10 аппаратов направят более 46 млн рублей.

Современные цифровые рентгеновские установки появятся в Порховской межрайонной больнице и Псковской городской больнице. Ещё один передвижной аппарат закуплен для Псковской межрайонной больницы. Стоимость трёх установок составила порядка 40 млн рублей.

В стационарные и поликлинические учреждения Пскова, а также Гдовскую районную и Великолукскую межрайонную больницы поставят системы эндоскопической визуализации. Стоимость контракта составила около 14 млн рублей.

Кроме того, планируется обновить оборудование ряда профильных отделений. Так, для Псковской областной клинической больницы закуплена универсальная хирургическая офтальмологическая система факоэмульсификации/ витрэктомии. Для урологического отделения – инновационный лазерный аппарат для литотрипсии, стоимость которого свыше 33 млн рублей. В Великолукскую детскую городскую больницу приобретен реанимационный комплекс для транспортировки новорожденных. В рамках закупки будут обустроены 17 рабочих мест для специалистов отоларингологического и офтальмологического направлений.

Добавим, что ещё заключены контракты на поставку оборудования для проведения физиотерапевтических процедур, систем ингаляционной анестезии, различных медицинских изделий, специальных тренажеров, мебели и расходных материалов.

Новое оборудование позволит улучшить качество диагностики и лечения пациентов в медицинских организациях Псковской области, отметили в региональном комитете по здравоохранению. Общая сумма заключенных в настоящее время контрактов – порядка 150 млн рублей.

Напомним, ранее был заключен контракт на поставку двух систем рентгеновской компьютерной томографии. Высокоточные диагностические аппараты поступят в Псковскую городскую поликлинику и Великолукскую межрайонную больницу до конца года. На их приобретение направят около 120 млн рублей.