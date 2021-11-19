Представители псковской власти приняли участие в окружном совещании по реализации нацпроектов в области культуры

16:28, 19 ноября 2021, ПАИ

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева приняла участие в мониторинговом совещании руководителей министерств и департаментов культуры Северо-Запада, посвящённом реализации профильного нацпроекта в регионах округа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Участники обсудили текущие вопросы освоения средств нацпроекта в СЗФО, а также возможность расширения мероприятий федеральной программы. Речь зашла и о проекте «Пушкинская карта».

В рамках мероприятия также состоялся круглый стол «Реализация региональных проектов в области креативных индустрий как драйвер социокультурного развития территорий». Представители учреждений культуры, общественных организаций поделились своим опытом работы в этой сфере.

Выступая с докладом по теме, Ольга Тимофеева отметила необходимость создания в регионе условий, которые бы обеспечивали запросы специалистов в области креативных индустрий и тем самым препятствовали кадровому оттоку в этих сферах. «Псковская область заинтересована в развитии этого сектора экономики. В рамках реализации концепции развития творческих индустрий в адрес Минкультуры регион направил свои инициативы. Область готова стать пилотной площадкой для апробации механизмов господдержки. У нас уже сформировалась рабочая команда, которая накануне открыла Неделю креативной экономики в регионе», – отметила руководитель профильного комитета.