Псковичей приглашают на вебинар по банкротству
Налоговая приглашает на вебинар по банкротству «Общие принципы, применяемые налоговыми органами при заключении мирового соглашения до введения процедуры банкротства и в процедурах банкротства по требованиям об уплате обязательных платежей». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.
Данное мероприятие проводится в рамках реализации приоритетной программы Правительства Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности».
На мероприятии будут рассмотрены вопросы правоприменительной практики налоговых органов, даны разъяснения типовых нарушений обязательных требований, а также предусмотрено обсуждение проблемных вопросов, возникающих у налогоплательщиков.
Мероприятие состоится 8 декабря в 10:00 в режиме вебинара, для участия в котором можно зарегистрироваться по ссылке.
О готовности принять участие в мероприятии необходимо сообщить не позднее 6 декабря по электронной почте public.r6000@tax.gov.ru или по тел. (8112) 69-93-42, 69-92-74, 69-92-93.
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