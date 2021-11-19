О профсоюзных гарантиях и льготах рассказали коллективу «Псковжилстроя»
Сегодня, 19 ноября, состоялась встреча профсоюзного коллектива АО СЗ «Псковжилстрой» с представителями Псковского облсвопрофа и руководством Псковской областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.
Профсоюзное руководство разъяснило членам первичной профорганизации компании правовые аспекты в области охраны труда, гарантии для членов профсоюзов и возможности социальной поддержки в сфере санаторно-курортного обеспечения. Сообщается, что коллектив «Псковжилстроя» всецело поддержал профсоюзное направление и готов всем составом вступить в ряды профобъединения.
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О профсоюзных гарантиях и льготах рассказали коллективу «Псковжилстроя»
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