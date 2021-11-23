Денис Иванов: Во дворы мы не можем лезть без инициативы граждан
«Во дворы мы не можем лезть без инициативы граждан», - заявил депутат Псковской городской Думы по округу № 15 Денис Иванов в эфире ПАИ-live.
Он отметил, что за два года в городе сделали очень много междворовых проездов. «Где в том году были большие ямы (у инспекции на Труда, возле садика № 40, на Запсковье), сейчас везде идеальный асфальт», - рассказал Денис Иванов.
По его словам, в ремонте нуждаются многие территории, и процесс потихоньку идет, но не в том объеме, в котором хотелось бы.
Полное интервью о деятельности депутата Псковской городской Думы 6-го созыва на избирательном округе №15 Дениса Иванова читайте здесь.
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Денис Иванов: Во дворы мы не можем лезть без инициативы граждан
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