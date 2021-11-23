Певец Юрий Лоза отсудил у Первого канала миллион рублей за одну песню

19:29, 23 ноября 2021, ПАИ

Московский городской суд взыскал с Первого канала 1 млн рублей в пользу певца и композитора Юрия Лозы, пишет РИА Новости.

Юрий Лоза обратился с иском в суд после того, как в шоу «Голос» прозвучала его знаменитая песня «Плот». Автор песни счёл, что Первый канал таким образом нарушил его авторские права.

Юрий Лоза указывал в иске, что Первый канал «существенным образом испортил произведение автора, создав неприемлемую для создателя версию оригинала». Истец утверждал, что в песне «произошли изменения в мелодии, гармонии», в результате чего сама песня «была сокращена до куплета и припева продолжительностью минута 55 секунд». Искажения основной мелодии и послужили поводом для обращения в суд.

В заявлении иска значилась сумма 5 млн рублей: 4 млн – за незаконное использование песни, 1 млн – компенсация морального вреда. Но суд уменьшил исковую сумму впятеро.

Певец объяснил, что речь идёт пока о предварительном судебном решении. Дело затянется ещё на долгий срок, сказал он радиостанции «Говорит Москва».