Выпускница ПсковГУ завоевала диплом первой степени на конкурсе научно-исследовательских работ в Туле

14:19, 24 ноября 2021, ПАИ

Выпускница института образования и социальных наук Псковского государственного университета направления «Психолого-педагогическое образование», профиль «Педагогика и психология дошкольного образования» Екатерина Назаренко завоевала диплом первой степени по итогам открытого конкурса научно-исследовательских работ студентов – будущих учителей начальных классов, музыки, воспитателей и магистров педагогического образования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Работа Екатерины Назаренко на тему «Проект «Дорога истории» как средство формирования социокультурной ценности «историческая память» у детей 6-7 лет» вошла в число 18 лучших. Научным руководителем победительницы выступила кандидат педагогических наук ПсковГУ Наталья Шлат.

Отметим, что к конкурсу, который проходил на базе Тульского государственного педагогического университета имени Льва Толстого, было допущено порядка 200 работ обучающихся из 20 вузов России. В состав конкурсной комиссии вошли 13 человек.