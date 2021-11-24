В этом году в Пскове вновь пройдет конкурс на лучшее новогоднее оформление

17:40, 24 ноября 2021, ПАИ

24 ноября в администрации Пскова состоялось заседание оргкомитета конкурса на лучшее праздничное оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих к ним территорий к Новому году и Рождеству. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.



«Этот конкурс становится доброй традицией. Мы приглашаем всех принять в нем участие и внести свой вклад в новогоднее украшение города», - отметил и. о. главы администрации города Борис Елкин.



Впервые конкурс прошел в 2020 году среди предпринимателей. В этом году благодаря инициативам прошлого года перечень участников и номинаций расширен.



Номинация «Лучшее праздничное оформление крупных торговых и промышленных объектов» предполагает участие ТРЦ, ТЦ, ТК, СРП, предприятий промышленности и других.



В номинации «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы торговли, сервиса и услуг в отдельно стоящих зданиях и сооружениях» могут участвовать отдельно стоящие здания магазинов, гостиниц, отелей, хостелов, ресторанов, автосалонов, банков и других объектов сферы услуг.



Номинация «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы торговли, сервиса и услуг во встроенных, пристроенных помещениях и в жилых домах» выделена для магазинов, кафе, баров, НТО, парикмахерских, аптек, ювелирных и книжных магазинов, расположенных внутри зданий или пристроенных к зданиям, и для жилых домов.



Появилась новая номинация «Лучшее праздничное оформление социального объекта». В ней смогут поучаствовать школы, детские сады, больницы, образовательные, спортивные, культурные учреждения.



Еще одна новая номинация «Народная инициатива» предусмотрена для жителей города. Здесь будут оценивать оформление фасадов домов, квартир и прилегающих к ним территорий.



Прием заявок начнется 1 декабря и продлится до 26 декабря. Заполнить заявку можно будет на сайте Псковской Ленты Новостей. С 20 по 27 декабря конкурсная комиссия выберет до 7 лучших заявок в каждой номинации по нескольким критериям:

- целостность композиции и художественная выразительность;

- оригинальность в оформлении витрин, окон, фасадов зданий и прилегающих к ним территорий;

- использование современных декоративных световых систем.



Участникам рекомендуется использовать для оформления синие, красные, серебряные и золотые цвета.



С 30 декабря по 11 января пройдет интернет-голосование по определению победителей в каждой номинации.



14 января 2022 года состоится награждение победителей. Формат мероприятия будет зависеть от эпидемиологической ситуации.



В каждой номинации будет определено по два победителя: победитель интернет-голосования и победитель, выбранный экспертным жюри. Для победителей конкурса предусмотрены подарки от спонсоров.



Организатором конкурса является муниципальное предприятие Пскова «Парки и ярмарки». Проводится он при поддержке администрации Пскова.