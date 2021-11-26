Акция «Наш выбор – жизнь» прошла в Дновском культурном центре

08:59, 26 ноября 2021, ПАИ

24 ноября в Дновском районном культурном центре прошла молодёжная акция «Наш выбор – жизнь!» Псковского областного колледжа искусств, участниками которой стали студенты Дновского железнодорожного техникума. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

Ребята прошли обучение на образовательных площадках, где получили информацию о личной безопасности, научились навыкам уверенного отказа от негативных явлений в своей жизни, узнали всё о наркоситуации в Псковской области и юридической ответственности за нарушение закона.

Спикеры образовательных площадок общались на темы, связанные с мотивацией студентов на ведение здорового образа жизни. В качестве спикеров перед студентами выступили: начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, организации оперативно-профилактических операций, административной практики и противодействия наркопритонам УКОН УМВД России по Псковской области Михаил Григорьев, медицинский психолог ГБУЗ ПО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Ольга Есева, старший инспектор отделения межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, организации ОПО отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, организации ОПО, административной практики и противодействия наркопритонам УКОН УМВД России по Псковской области Елена Иванова.

Волонтёры колледжа искусств - студенты 3 курса специальности социально-культурная деятельность - сопровождали участников акции на площадки, проводили с ними игры и на финальном флешмобе вручили информационные листки с подробными сведениями о колледже искусств.