Мастер-класс провел петербургский специалист в Псковском областном онкологическом диспансере

17:34, 26 ноября 2021, ПАИ

В Псковском областном клиническом онкологическом диспансере хирург-онколог из клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПБГУ Иван Соболев провел мастер-класс. Об этом главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров сообщил в своем Instagram.

Иван Соболев провел мастер-класс по лапароскопическим вмешательствам в онкогинекологии. Совместно с псковскими хирургами-гинекологами он провел две операции на органах малого таза. Так же была предусмотрена теоретическая часть и разбор сложных клинических случаев.

«Этот насыщенный день для наших онкогинекологов позволит углубить навыки владения расширенной лимфодиссекцией, что в итоге принесёт снижение рисков раннего рецидивирования болезни», - уверен Александр Юров.