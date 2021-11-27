Бойцы ОМОН в Пскове задержали мужчину с признаками наркотического опьянения
Сотрудники ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области совместно с оперативниками УКОН регионального УМВД в Пскове задержали 23-летнего мужчину с признаками наркотического опьянения.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, гражданин будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством.
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