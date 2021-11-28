В Германии полиция зафиксировала вакцинацию граждан самодельным препаратом от коронавируса

20:00, 28 ноября 2021, ПАИ

Полицейские приостановили вакцинацию недалеко от аэропорта Любека (земля Шлезвиг-Гольштейн), где граждан прививали от коронавируса незарегистрированной вакциной, сообщило RND.

По предварительным данным, до приезда сотрудников правоохранительных органов прививку ввели примерно 50 гражданам. Всего в очереди за прививкой от COVID-19 стояло около 150 человек. Вакцинацию проводили в специально подготовленном кабинете.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов изъяли препарат, шприцы и списки с личными данными привившихся и собирающихся это сделать.

Аэропорт принадлежит предпринимателю и доктору Винфриду Штёкеру, который сам разработал вакцину от коронавируса. Какой именно препарат вводился гражданам, точно не установлено.