В Германии полиция зафиксировала вакцинацию граждан самодельным препаратом от коронавируса
Полицейские приостановили вакцинацию недалеко от аэропорта Любека (земля Шлезвиг-Гольштейн), где граждан прививали от коронавируса незарегистрированной вакциной, сообщило RND.
По предварительным данным, до приезда сотрудников правоохранительных органов прививку ввели примерно 50 гражданам. Всего в очереди за прививкой от COVID-19 стояло около 150 человек. Вакцинацию проводили в специально подготовленном кабинете.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов изъяли препарат, шприцы и списки с личными данными привившихся и собирающихся это сделать.
Аэропорт принадлежит предпринимателю и доктору Винфриду Штёкеру, который сам разработал вакцину от коронавируса. Какой именно препарат вводился гражданам, точно не установлено.
Играете ли вы в видеоигры?
Председатель Медицинской ассоциации ЮАР назвала главные признаки заражения новым штаммом коронавируса
В Германии полиция зафиксировала вакцинацию граждан самодельным препаратом от коронавируса