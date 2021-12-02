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Развитие в Крыму туристско-паломнического направления обсудил Дмитрий Чернышенко с митрополитом Тихоном

Заместитель председателя правительства провёл встречу с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном, председателем Патриаршего совета по культуре, по вопросу раскрытия туристического потенциала историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», а также по развитию туристско-паломнического направления в России. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

На встрече присутствовали представители Ростуризма и государственной корпорации «ВЭБ.РФ», отвечающие за подготовку туристического планирования макротерриторий в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что сейчас идет масштабная работа по проектированию макротерритории «Крым». По его словам, сегодня есть уникальный шанс при планировании учесть исторические достопримечательности, православные храмы и монастыри, которые привлекают большое количество людей, и учесть все их инфраструктурные особенности.

«Важно организовать для туристов и паломников транспортную доступность, создать доступные и комфортные для проживания средства размещения и, конечно, сформировать туристические программы. Отмечу, что музей-заповедник «Херсонес Таврический» является одним из самых посещаемых мест, ежегодный турпоток туда составляет около миллиона человек. Необходимо подготовить круглогодичные маршруты для отдыха и духовного обогащения наших граждан», - сказал Дмитрий Чернышенко.

Митрополит Тихон подробно рассказал о работе, которая ведётся на территории историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический». Здесь планируется создать музей античности и Византии, центр археологии, музей истории Крыма и музей христианства. В планах создание центра для талантливых детей и молодёжи гуманитарной направленности.

По итогам встречи вице-премьер дал ряд поручений, в том числе предусмотреть при разработке туристического планирования макротерриторий в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» развитие туристско-паломнического направления, разработать национальный туристический маршрут «Христианский Крым». Ростуризм со своей стороны отметил заинтересованность туроператоров в разработке такого вида маршрутов и прогнозировал их высокую популярность у туристов.

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