Более 45,4 тысячи инвалидов в Псковской области получают выплаты по линии Пенсионного фонда России

15:31, 02 декабря 2021, ПАИ

Более 45,4 тысячи инвалидов в Псковской области получают выплаты по линии Пенсионного фонда России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Как рассказала управляющий региональным отделением ПФР Наталья Мельникова, одним из важных направлений деятельности Пенсионного фонда является повышение доступности и качества обслуживания граждан с ограниченными возможностями здоровья.

«В первую очередь это возможность личного приёма. В наших клиентских службах предусмотрено оборудование для маломобильных групп населения. Входы обустроены пандусами, поручнями, кнопкой вызова специалистов, подъемником. В помещениях нанесены нескользящие ленты, размещены таблички-ориентиры и информационные знаки, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля. Если необходимо, человек с ограниченными возможностями здоровья может обратиться в ПФР через законных представителей или по доверенности», – отметила она.

При этом управляющий заметила, что сегодня большинство услуг Пенсионного фонда можно получать дистанционно. С помощью портала Госуслуг и «Личного кабинета» гражданина на сайте Пенсионного фонда можно подать заявления о назначении пенсии и изменении способа её доставки, получить информацию о размере пенсии и установленных социальных выплатах, направить онлайн-обращение в ПФР.

Сайт ПФР оснащён версией для слабовидящих и голосовым помощником для получения информации в аудиорежиме.

Наталья Мельникова отметила, что государственные услуги ПФР для граждан с ограниченными возможностями здоровья становятся удобней.

«С прошлого года началось предоставление услуг инвалидам в проактивном формате. Это значит, что человеку не нужно обращаться в ПФР. Так, беззаявительно устанавливается ежемесячная денежная выплата инвалидам и детям-инвалидам. Всю информацию для назначений Пенсионный фонд получает из Федерального реестра инвалидов», – отметила она.

Все виды пенсий людям с инвалидностью назначаются Пенсионным фондом также по данным ФГИС ФРИ. Для обращения за пенсией инвалиду достаточно подать электронное заявление через портал Госуслуг, все остальные сведения ПФР получит из реестра.

Если нет возможности подать заявление электронно, то специалисты ПФР при наличии контактной информации связываются с человеком по телефону и составляют акт согласия гражданина на оформление пенсии.

Также добавим, что с прошлого года упрощён порядок оформления разрешения на парковку для автомобиля для гражданина с инвалидностью. Теперь оформить разрешение на парковку для автомобиля, на котором перевозится инвалид или ребёнок-инвалид, можно онлайн на портале госуслуг или в «Личном кабинете» на сайте ФГИС ФРИ. Также оформить заявление можно лично в МФЦ.

Сведения об автомобиле появятся в реестре только после внесения данных любым из вышеуказанных способов. Информация, занесенная в реестр, имеет силу на территории всей страны.

Напомним, что 3 декабря в России, как и во многих странах мира, отмечается Международный день инвалида. Проведение этого дня призвано привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями, защите их достоинства, прав и благополучия.