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Псковичку и мастера спорта по пауэрлифтингу «слили» из шоу «Пацанки»

Участницу-псковичку выгнали из шоу «Пацанки». Фото: скрин видео

Псковичка Мария Лебедева покинула шоу «Пацанки» на 12-й неделе обучения в «Школе леди». Прощальный для псковички выпуск вышел на телеканале «Пятница» 2 декабря.

Неделя была посвящена милосердию и ответственности. Участницы сыграли в футбол со слепыми спортсменами, а затем прогулялись с ними по Москве. Также девушки посетили занятие клуба пожилых людей, на котором помогли им в освоении компьютера. Ещё одним событием стал визит в дом к пацанкам 11-летней девочки, которая борется с раком крови. Участницы шоу помогли исполнить её мечту — принять участие в профессиональной фотосессии.

На финальном собрании преподаватели «Школы леди» отметили, что у Марии Лебедевой есть качества, которыми должна обладать победительница шоу, не хватает ей только одного — чёткого и принципиального мнения. «Иногда складывается ощущение, что вы подстраиваетесь под обстоятельства. Мы не можем разобраться, где настоящая Мария Лебедева», — заявили сотрудники школы.

В итоге её «слили». 

Первый выпуск нового сезона шоу «Пацанки» вышел 17 сентября. Съёмки проходили ещё в июле.

Марии Лебедевой 25 лет, она мастер спорта по пауэрлифтингу. На теле девушки насчитывается около 40 татуировок.

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