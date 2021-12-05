Врачи рассказали о вреде горячих напитков

17:57, 05 декабря 2021, ПАИ

Почему зимой следует с осторожностью употреблять горячие напитки, рассказали врачи. Об этом сообщают «Известия».

По мнению медиков, оптимальная температура напитка должна составлять около 60 °С. Слишком горячая жидкость может повредить язык, слизистую ротовой полости и пищевод, рассказала врач общей практики Лариса Алексеева. Кроме того, высокая температура способна вызвать различные болезни ЖКТ, вслед за ними могут развиться онкологические заболевания, эрозии, гастриты и язвы.

Негативно повлиять напиток может и на зубную эмаль, особенно при контрасте температур.

«Нельзя пить ледяную воду, а потом сразу горячую, и наоборот. Потому что эмаль может потрескаться», – сообщила стоматолог-ортодонт Мария Балакирева в интервью RT.

В редких случаях при наличии раздражений в полости рта горячее питьё может вызвать стоматит, сообщает издание.