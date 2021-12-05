Нутрициолог рассказала, как повысить уровень гемоглобина

20:01, 05 декабря 2021, ПАИ

Нутрициолог Евгения Дегтянникова в беседе с РИА Новости заявила, что определённый набор продуктов поможет повысить уровень гемоглобина в крови.

К их числу специалист отнесла красное мясо (говядину, баранину) и субпродукты, а также продукты с высоким содержанием витамина С: бруснику, квашеную капусту, киви, брокколи.

Как напомнила Дегтянникова, гемоглобин снабжает клетки человека кислородом. Сильное снижение уровня гемоглобина может привести организм к полному упадку: у человека просто не будет сил для какой-либо деятельности.

Пациенты с низким уровнем гемоглобина в крови обычно жалуются на боли в печени, болезни щитовидной железы, у них ломаются ногти и выпадают волосы.