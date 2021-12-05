В России продлили временные правила работы вахтовиков до конца 2022 года

20:38, 05 декабря 2021, ПАИ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому вахтовики продолжат работать по временным правилам до конца 2022 года, сообщила пресс-служба правительства.

Согласно временному порядку, работники обязаны пройти двухнедельный карантин перед тем, как отправиться на вахту. Время, проведённое в изоляции, оплачивается не ниже дневной тарифной ставки за каждые сутки.

Кроме того, сотрудники, которые не привлекаются к работе из-за пандемии, должны получать не менее 2/3 оклада, сумма рассчитывается пропорционально времени простоя. Также максимальная продолжительность вахты может быть увеличена до трёх месяцев при письменном согласии работника. Данная мера допускается, если сменный сотрудник не может приступить к работе в связи с противоэпидемическими мероприятиями. При этом продолжительность смены должна составлять не более 12 часов, а перерыв между сменами – не менее 12 часов.