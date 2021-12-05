Врач рассказал, почему коронавирусная инфекция очень опасна для гипертоников

21:01, 05 декабря 2021, ПАИ

У страдающих артериальной гипертензией развивается более тяжёлое течение коронавирусной инфекции. Об этом заявил главный врач Клиники профессора Калинченко Леонид Ворслов, пишут «Известия».

Он отметил, что у здорового человека 5 тысяч рецепторов на поверхности клетки – это равно количеству вирусных единиц, которые могут войти в клетку. У пациента с артериальной гипертонией таких рецепторов в 10 раз больше. И соответственно, в клетку может войти 50 тыс. вирусов. В связи с этим граждане этой категории заболеют быстрее и коронавирусная инфекция будет проходить тяжелее, подчеркнул врач.

При этом он отметил, что, если гипертоники следят за здоровьем, их шансы на лёгкое течение заболевания значительно возрастут.