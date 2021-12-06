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О результатах мониторинга соблюдения избирательных прав граждан рассказал Дмитрий Шахов на совещании облизбиркома

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов по приглашению председателя региональной Избирательной комиссии Игоря Сопова принял участие в расширенном совещании с представителями региональных отделений политических партий. В мероприятии также приняли участие представители 10 отделений политических партий, руководство и сотрудники аппарата Избирательной комиссии Псковской области, руководители государственных органов власти. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Участники обменялись мнениями об итогах проведения избирательных кампаний, сотрудники избирательной комиссии представили информацию о проведении в сентябре 2021 года единого дня голосования. В ходе совещания были затронуты особенности организации избирательного процесса при подготовке сентябрьских выборов, практика взаимодействия с правоохранительными, финансовыми органами и государственными учреждениями, результаты проверок сведений, представленных кандидатами, и нарушения, допущенные ими при создании и использовании избирательных фондов.

Открыл совещание председатель Избирательной комиссии региона Игорь Сопов, представив общую информацию о прошедших 7 избирательных кампаниях в 2021 году в Псковской области, а также о планах по подготовке к выборам уже в 2022 году.

Региональный омбудсмен Дмитрий Шахов рассказал о результатах мониторинга соблюдения избирательных прав граждан и высказал мнение, что за время избирательных кампаний нарушений фундаментальных прав избирателей, которые могли бы повлиять на достоверность результатов выборов, не выявлено. Оценивая итоги избирательных кампаний, Дмитрий Шахов ещё раз поблагодарил весь состав избирательных комиссий региона за их работу не только по организации и проведению выборов в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но и за то, что сделано максимально возможное, чтобы в период выборов обеспечить и охрану здоровья избирателей.

Региональный уполномоченный по правам человека напомнил, что в октябре 2021 года он обратился в Псковское областное Собрание депутатов с предложениями о совершенствовании избирательного законодательства, направленного на установление дополнительных гарантий членами избирательных комиссий, если они проводят выборы в период действия одного из режимов ЧС в связи с распространением особо опасных инфекционных заболеваний, введение для них обязательного государственного страхования жизни и здоровья, как и для многих работников государственных органов, выполняющих важные государственные полномочия.

В завершении своего выступления Дмитрий Шахов поделился своим мнением о необходимости упрощения процедуры хранения бюллетеней при многодневном голосовании и введении в будущем на выборах электронного голосования.

Об организации общественного наблюдения на выборах участникам рассказала председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева. Всего было задействовано 1218 наблюдателей для объективного, эффективного контроля за процедурой голосования. Наталья Горбачева рассказала участникам совещания о работе общественных наблюдателей, а также о функционировании Центра общественного наблюдения, где каждый желающий гражданин мог в прямом эфире круглосуточно наблюдать за ходом голосования.

В заключение представители региональных политических партий поделились своим мнением об организации единого дня голосования в регионе и поблагодарили членов избирательных комиссий за проведенную колоссальную работу. Также были высказаны предложения по организации голосования в следующем году. Избирательная комиссия внимательно относится к предложениям и пожеланиям, все рекомендации и замечания будут учтены в процессе подготовки к новому избирательному циклу 2022 года.

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