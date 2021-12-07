Псковская гордума согласовала передачу Псковской епархии земельного участка под дом причта

13:25, 07 декабря 2021, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы согласовали передачу Псковской епархии в безвозмездное пользование земельного участка на улице Воеводы Шуйского сроком на 10 лет. Об этом с сессии городского парламента 7 декабря сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

За проголосовали 14 депутатов, против - четверо, воздержались - двое. На этом участке предполагается появление дома причта.

Представитель городской администрации сообщила, что в адрес органа исполнительной власти поступило соответствующее обращение от храма Покрова и Рождества Богородицы от Пролома с просьбой предоставить епархии участок площадью 377 квадратных метров для строительства дома причта.