Михаил Ведерников сохранил позиции в рейтинге в тройке лидеров глав субъектов СЗФО

17:20, 07 декабря 2021, ПАИ

В ноябрьском медиарейтинге глав регионов Северо-Западного федерального округа губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял, как и в прошлом месяце, третье место. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.

На первом месте оказался губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, на втором – губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В общем рейтинге глав регионов Михаил Ведерников занял 22-е место (в прошлом месяце – 19-е место). Возглавил список мэр Москвы Сергей Собянин, на втором месте – губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, на третьем – губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 68 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.