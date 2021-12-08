Запрет выхода и выезда на лёд водоёмов Гдовского района ввели с 7 декабря
С 7 декабря введен запрет выхода и выезда на лёд водоёмов Гдовского района, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Процесс становления льда на акватории Чудского и Тёплого озёр продолжается, но выход на лёд в границах Гдовского района остаётся небезопасным.
Кроме того, организовано патрулирование оперативных групп и групп местных пожарно-спасательных гарнизонов на берегах водоёмов с целью предупреждения граждан о недопустимости выхода на лед и проведения с населением профилактической работы.
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