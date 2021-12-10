Елена Полонская вручила паспорта юным псковичам в преддверии Дня Конституции

18:06, 10 декабря 2021, ПАИ

В преддверии Дня Конституции Российской Федерации 10 декабря в торжественной обстановке 13 псковичей, достигшие 14-летнего возраста, получили свои первые паспорта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Торжественное вручение состоялось в зале заседаний Псковской городской Думы. Первый документ, удостоверяющий личность, юношам и девушкам вручила глава Пскова Елена Полонская.

«Как Конституция является главнейшим документом государства, так и паспорт станет главным документом для вас. Учёба, работа, путешествия, создание семьи – паспорт будет сопровождать вас на протяжении всей жизни. Относитесь к нему аккуратно и помните, что в какой бы жизненной ситуации вы не оказались, паспорт будет гарантировать вам защиту и поддержку со стороны государства», – подчеркнула Елена Полонская и поздравила ребят с важным событием в их жизни.