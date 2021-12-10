Как снять домик на Новый год и не потерпеть неудачу
О том, что необходимо поторопиться с решением аренды загородного жилища, если вы решили встречать Новый год вне города, пишет сегодня издание «Аргументы и факты – Псков».
Чем меньше дней остаётся до праздника, тем меньше выбор и выше цена за аренду.
Лучше всего искать домик мечты на сайтах-агрегаторах, рассказала директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова.
Специалисты рекомендуют бронировать домик за два-три месяца до праздников.
Как не попасть впросак и отпраздновать Новый год в коттедже, читайте в статье издания «Аргументы и факты – Псков».
Планируете новогодний корпоратив?
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