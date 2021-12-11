Будут ли россияне продлевать новогодние каникулы, выяснили эксперты

18:29, 11 декабря 2021, ПАИ

Каждый 11-й опрошенный россиянин готов продлить отдых в новогодние праздники за счёт отпуска или отгулов, сообщил сервис SuperJob.

Отмечается, что в опросе с 7 по 10 декабря приняли участие 1,6 тыс. представителей населения страны, работающих по фиксированному графику.

5 % опрошенных планируют брать отпуск до 31 декабря, 4 % – после 9 января. Среди тех, кто собирается продлить каникулы, больше россиян в возрасте до 34 лет. 80 % респондентов отгуляют положенные праздничные дни и выйдут на работу 10 января, 11 % респондентов пока не решили.

В компании отметили, что сейчас, как и в прошлом году, дополнительные дни отдыха россиянам не так нужны, как были до ковида: в 2019 году продлевали зимние каникулы отпусками и отгулами 15 % граждан, в 2020 году и сегодня – по 9 %.