Строительство новых дорог планируется в микрорайонах Панино, Павшино и Силово-Медведово в Пскове

14:43, 14 декабря 2021, ПАИ

Заключен контракт на разработку проектной документации на строительство новых дорог на территории между границей Пскова, поселком Панино, Северным обходом города Пскова и микрорайонами Павшино и Силово-Медведово (1-й этап). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Основная цель проекта – восстановление транспортного состояния улиц и повышение безопасности движения автотранспорта и пешеходов. На указанной территории планируется спроектировать около 15 километров дорог.

Для этого подрядная организация осуществит сбор исходных данных посредством инженерных изысканий. Подрядчик проработает технические решения по строительству земляного полотна, дорожной одежды, тротуаров, водоотведения, сети ливневой канализации, наружного освещения. Кроме того, будут спланированы решения по организации дорожного движения, благоустройству и возможному переустройству существующих или строительству недостающих коммуникаций, а также оформлена сметная документация.

Завершить разработку проектных документов подрядная организация должна до 30 ноября 2023 года. Строительство дорог планируется произвести в 2024-2025 годах.

Заказчиком работ выступает Управление городского хозяйства администрации Пскова, подрядной организацией – ООО «СДМ ПРОЕКТ».

Финансирование работ осуществляется за счет субсидии из областного бюджета и средств городского бюджета. Работы проводятся в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».