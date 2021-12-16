Две фальшивые пятитысячные банкноты обнаружили в баре и банке Пскова

09:49, 16 декабря 2021, ПАИ

В Пскове выявили две пятитысячные банкноты с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Фальшивки обнаружили 15 декабря в баре одной из гостиниц города и в финансовом учреждении. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.