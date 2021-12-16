Две фальшивые пятитысячные банкноты обнаружили в баре и банке Пскова
В Пскове выявили две пятитысячные банкноты с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
Фальшивки обнаружили 15 декабря в баре одной из гостиниц города и в финансовом учреждении. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Обстоятельства произошедшего выясняются.
В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.
Какое зимнее развлечение предпочитаете?
Откуда в Псковскую область привозят новогодние ёлки и мандарины – пресс-конференция в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
Среди пациентов псковской инфекционки выросла доля тех, кто не успел ревакцинироваться