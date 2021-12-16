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Общество

Наталья Никифорова стала заместителем председателя Союза женщин России по СЗФО

Состоялась внеочередная общероссийская конференция Союза женщин России. В конференции участвовали председатели из 55 субъектов РФ. Мероприятие прошло в онлайн-формате. Об этом ПАИ сообщили в региональном отделении СЖР.

«Екатерина Лахова, наш лидер, очень подробно доложила о выполнении  программ. Рассказала о работе центра «Мой бизнес», о заключении социальных контрактов, направленных на снижение бедности и открытие женщинами своего бизнеса. Речь шла и о конкурсах «Хозяйка села», о развитии сети местных сельских отделений СЖР, о народном бюджетировании, социокультурном проекте «Культура для школьников», развитии нашего интернет-портала и многом другом», – поделилась частью программы Наталья Никифорова.

Представитель Псковского региона рассказала о работе организации в период пандемии и о том, как приходится переформатировать работу, используя малые формы и уличный формат. Коллеги избрали Наталью Никифорову в бюро Союза женщин России – высший орган организации.

«А 15 декабря состоялось заседание бюро, где моя кандидатура была утверждена на должность заместителя председателя СЖР по Северо-Западному округу, на общественную должность. Спасибо, коллеги, за доверие. Будем плотнее работать с нашими соседями, перенимать самое лучшее и самое интересное, обмениваться опытом», – подвела итог Наталья Никифорова.

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