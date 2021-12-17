Мокрый снег и до +3 градусов ожидается в Псковской области 18 декабря
18 декабря в Псковской области ожидается облачная погода, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью ожидается небольшой снег, мокрый снег. Днём небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами умеренные. На дорогах местами гололедица.
Температура по области составит -2…+3 градуса.
Ветер северо-западных, западных направлений 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.
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