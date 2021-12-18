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Общество

Форум «Наследники Александра Невского» пройдёт сегодня на базе ПсковГУ

Форум «Наследники Александра Невского» состоится сегодня, 18 декабря, на базе Псковского государственного университета. Форум пройдёт в формате видео-конференц-связи. Начало в 13:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

В форуме примут участие 350 человек из 15 регионов России – финалисты Всероссийского фестиваля «12 подвигов Александра Невского».

В ходе мероприятия запланированы пленарная сессия, круглые столы, панельные дискуссии на темы, посвящённые жизни и подвигу Александра Невского.

Скачать ссылки для подключения к программе форума можно здесь.

Отметим, что форум приурочен к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.

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