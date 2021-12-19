Технический сбой в работе ресурсов МВД устранят к вечеру 19 декабря

12:02, 19 декабря 2021, ПАИ

Специалисты МВД России проводят работу по устранению последствий технического сбоя в работе информационных ресурсов МВД России, сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой.

Восстановительные мероприятия продолжаются. Однако на данный момент очевидно, что потребуется больше времени, чем анонсировалось накануне. Это делает невозможным приём граждан 19 декабря в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции.

Ориентировочное время завершения работ – вечер 19 декабря.

В связи с указанными обстоятельствами 20 декабря объявлено рабочим днём для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, куда граждане смогут обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди.

МВД России приносит извинения гражданам в связи с доставленными неудобствами.