Билеты в купе можно купить со скидкой до 60%

16:33, 20 декабря 2021, ПАИ

Пассажиры поездов дальнего следования Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК» - дочернее общество ОАО «РЖД») до 23 декабря включительно могут воспользоваться «Новогодней» акцией для совершения выгодных поездок в купе до конца декабря. В зависимости от даты и маршрута поездки компания предоставляет скидки до 60%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Специальное предложение распространяется на более чем 100 популярных в предновогодний период маршрутов. Акция действует на покупку билетов, в частности, на поезда, курсирующие между Москвой и Нижним Новгородом, Санкт-Петербургом и Волгоградом, Омском и Владивостоком, Новосибирском и Нерюнгри, Сургутом и Екатеринбургом, Сыктывкаром и Усинском и т. д.

В зависимости от маршрута отправиться в поездку можно до 26 декабря 2021 года.

Со списком поездов, участвующих в акции, а также с условиями ее проведения можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».

Приобрести билеты можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».