Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Билеты в купе можно купить со скидкой до 60%

Пассажиры поездов дальнего следования Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК» - дочернее общество ОАО «РЖД») до 23 декабря включительно могут воспользоваться «Новогодней» акцией для совершения выгодных поездок в купе до конца декабря. В зависимости от даты и маршрута поездки компания предоставляет скидки до 60%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Специальное предложение распространяется на более чем 100 популярных в предновогодний период маршрутов. Акция действует на покупку билетов, в частности, на поезда, курсирующие между Москвой и Нижним Новгородом, Санкт-Петербургом и Волгоградом, Омском и Владивостоком, Новосибирском и Нерюнгри, Сургутом и Екатеринбургом, Сыктывкаром и Усинском и т. д.

В зависимости от маршрута отправиться в поездку можно до 26 декабря 2021 года.

Со списком поездов, участвующих в акции, а также с условиями ее проведения можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».

Приобрести билеты можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Проголосовать >>>

20 декабря 2021

С 2022 года с псковичей будет взиматься комиссия за оплату газа
20 декабря 2021

Новогоднюю ярмарку в Пскове могут продлить до 14 января
20 декабря 2021

45 школьных классов в Псковской области ушли на карантин из-за коронавируса
20 декабря 2021

Псковские врачи спасли жизнь беременной пациентке с редкой патологией и её ребёнку

20 декабря 2021

Александр Котов: Каждый, кто связал свою жизнь с госбезопасностью, должен быть профессионалом самой высокой пробы
20 декабря 2021

Россия – общий дом: традиции чеченского гостеприимства
20 декабря 2021

Лучшие региональные проекты в области социального предпринимательства назвали в Псковской области
20 декабря 2021

Михаил Ведерников поздравил сотрудников регионального управления ФСБ с профессиональным праздником

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...