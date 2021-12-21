Новогодние подарки вручили воспитанникам Красногородской школы-интерната

15:43, 21 декабря 2021, ПАИ

21 декабря воспитанникам Красногородской специальной школы-интерната вручили подарки в рамках акции «Подарки от Деда Мороза», пишет газета «Заря» Красногородского района.

В школу к ребятам приехали представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Псковской области, регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России и Ресурсного центра поддержки добровольчества вместе с советником первого заместителя губернатора Псковской области Надеждой Васильевой. Гости рассказали детям о своей работе и поздравили с наступающими праздниками, вручив подарки.

Директор школы Юлия Кочешкова провела для благотворителей экскурсию по интернату.

Организаторами мероприятия выступили комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Псковской области совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.