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Общество

ВОЗ выступила против всеобщей вакцинации детей от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует проведение всеобщей вакцинации детей и подростков от ковида, так как в этой возрастной группе мало случаев тяжелых заболеваний и, кроме того, в ряде стран еще не полностью вакцинированы слои населения из групп высокого риска. Об этом говорится в распространенном в среду в Женеве заявлении стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации, пишет ТАСС.

«ВОЗ в настоящее время не рекомендует всеобщую вакцинацию детей и подростков, поскольку бремя серьезных заболеваний в этой возрастной группе является низким и поскольку не достигнут широкий охват [прививками] во всех странах среди групп, подвергающихся самому высокому риску тяжелых заболеваний», - говорится в заявлении.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве в среду обратил внимание на отсутствие равенства в распределении вакцин в мире. «В то время как некоторые страны сейчас осуществляют всеобщие бустерные программы, только половина государств - членов ВОЗ смогли достичь вакцинации 40% своего населения до конца года», - сказал он, назвав в качестве главной причины трудностей на пути к этой цели «перекосы в глобальных поставках» вакцины. Глава ВОЗ привел данные, согласно которым сейчас в мире «около 20% всех доз вакцины ежедневно используется на бустерные и дополнительные прививки». Как подчеркнул Гебрейесус, отсутствие равенства в доступе к вакцинам в мире «стоило многих жизней».

Гебрейесус считает, что необходимы дополнительные меры для обеспечения равного доступа к вакцинам. Появление омикрон-штамма, по его словам, подчеркивает необходимость скорейшего решения этой задачи. В приоритетном порядке нужно предоставить возможность привиться работникам здравоохранения, пожилым и другим людям, подвергающимся повышенному риску, которые еще не сделали первой или второй прививки. Он напомнил, что в Африке трое из каждых четырех работников здравоохранения не привиты.

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