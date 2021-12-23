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Общество

Стоимость абонементных проездных в пригородных поездах в Псковской области изменится с 1 января

С 1 января 2022 года изменяется стоимость абонементных проездных документов действительных для проезда в поездах пригородного сообщения по территории Ленинградской и Псковской областей, а также Республики Карелия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.  

Оформление абонементных билетов будет доступно с 3 января 2022 года. Подробно с информацией о стоимости абонементных проездных документах вы можете ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

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