Стоимость абонементных проездных в пригородных поездах в Псковской области изменится с 1 января

11:34, 23 декабря 2021, ПАИ

С 1 января 2022 года изменяется стоимость абонементных проездных документов действительных для проезда в поездах пригородного сообщения по территории Ленинградской и Псковской областей, а также Республики Карелия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Оформление абонементных билетов будет доступно с 3 января 2022 года. Подробно с информацией о стоимости абонементных проездных документах вы можете ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.