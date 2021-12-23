Продукты пытался украсть пскович из магазина на Октябрьском проспекте

11:40, 23 декабря 2021, ПАИ

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина, подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

22 декабря в 16:57 на пульт дежурного межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский», из магазина на Октябрьском проспекте, поступил сигнал «тревога». Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 52-летнего псковича, который украл из торгового зала продукты питания.

По факту кражи проводится проверка.