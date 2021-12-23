Видео: Молодые ученые из ПсковГУ осваивают нанотехнологии
Аспирант ПсковГУ, преподаватель псковского технопарка «Кванториум» Александр Цветков проводит опыты по изменению физических свойств различных материалов. Используя нанотехнологии, он добивается улучшения у них проводимости и светочувствительности, что может привести к революционным изменениям в электронике и оптике.
Молодой ученый рассказал Псковскому агентству информации о своих открытиях, их пользе для общества и развития науки.
Отметим, что 2021 год в России объявлен Годом науки и технологий. Задача Года – привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также сформировать у граждан нашей страны четкое представление о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах в области науки и технологий. Подробнее о мероприятиях Года науки и технологий здесь.
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