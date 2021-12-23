Пять школ в Псковской области переведены на дистанционно обучение из-за ОРВИ
В школе №1 в Великих Луках введены ограничительные мероприятия по ОРВИ, ученики переведены на дистанционное обучение, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Всего по состоянию на 23 декабря в регионе пять образовательных учреждений переведены на дистант из-за ОРВИ, четыре из них находятся в Великих Луках.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
23 декабря 2021
Предание о кровавом колоколе расскажет новый фильм из цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО»
23 декабря 2021
Великолукская группа компаний «Кабош» вошла в десятку лучших производителей продуктов питания России
23 декабря 2021
Путин: Правительство должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции