Пять школ в Псковской области переведены на дистанционно обучение из-за ОРВИ

17:00, 23 декабря 2021, ПАИ

В школе №1 в Великих Луках введены ограничительные мероприятия по ОРВИ, ученики переведены на дистанционное обучение, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Всего по состоянию на 23 декабря в регионе пять образовательных учреждений переведены на дистант из-за ОРВИ, четыре из них находятся в Великих Луках.