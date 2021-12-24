Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В список жизненно необходимых лекарств включат 22 новых препарата с 2022 года

В 2022 году в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов включат 22 новых наименования. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом пишет РИА Новости.

«Всего в обновленном перечне 808 медикаментов», — сообщила пресс-служба правительства.

Новые лекарства в списке предназначены для лечения: спинально-мышечной атрофии — рисдиплам; рака молочной железы — талазопариб; муковисцидоза — ивакафтор+лумакафтор; рассеянного склероза — кладрибин, сипонимод; множественной миеломы — изатуксимаб, помалидомид; хронического гепатита B — булевиртид; туберкулеза легких — деламанид; внутрибольничных инфекций — полимиксин В; ВИЧ-инфекции — биктегравир+тенофовира алафенамид+эмтрицитабин, а также доравирин+ламивудин+тенофовир.

Кроме того, для пяти ранее попавших в ЖНВЛП препаратов добавят дополнительные лекарственные формы. Это касается панкреатина, морфина, карбетоцина, фосфазида, трипторелина.

Этим же распоряжением расширили перечень препаратов для лечения высокозатратных нозологий. В него вошли четыре новых медикамента для пациентов с рассеянным склерозом (кладрибин), множественной миеломой (помалидомид, иксазомиб) и гемофилией (эфмороктоког альфа).

«Лекарства из этого перечня централизованно закупаются Минздравом и выдаются пациентам бесплатно. Расходы на их закупку финансируются из федерального бюджета», — отметили в пресс-службе кабмина.

Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулирует государство. Эти препараты используют в больницах по программам госгарантий бесплатной медицинской помощи. Лекарства ЖНВЛП также выдают льготникам по рецепту лечащего врача — поэтому чем быстрее они появляются в этом списке, тем доступнее становятся для пациентов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Проголосовать >>>

24 декабря 2021

Первая модельная библиотека открылась в Великих Луках
24 декабря 2021

44-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру
24 декабря 2021

На дорогах Псковской области стало светлее благодаря нацпроекту
24 декабря 2021

Светофор подключили на ранее ликвидированном пешеходном переходе в центре Пскова
24 декабря 2021

Детский фонд устроил праздник в Качановской школе Палкинского района
24 декабря 2021

«Бомбите, бомбите и еще раз бомбите». В «Лофте» поговорили о стрит-арте в Пскове
24 декабря 2021

Псковские НКО оценили эффективность государственной поддержки
24 декабря 2021

По 1 млн рублей получат районы Псковской области на украшение населённых пунктов

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...