В список жизненно необходимых лекарств включат 22 новых препарата с 2022 года

17:37, 24 декабря 2021, ПАИ

В 2022 году в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов включат 22 новых наименования. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом пишет РИА Новости.

«Всего в обновленном перечне 808 медикаментов», — сообщила пресс-служба правительства.

Новые лекарства в списке предназначены для лечения: спинально-мышечной атрофии — рисдиплам; рака молочной железы — талазопариб; муковисцидоза — ивакафтор+лумакафтор; рассеянного склероза — кладрибин, сипонимод; множественной миеломы — изатуксимаб, помалидомид; хронического гепатита B — булевиртид; туберкулеза легких — деламанид; внутрибольничных инфекций — полимиксин В; ВИЧ-инфекции — биктегравир+тенофовира алафенамид+эмтрицитабин, а также доравирин+ламивудин+тенофовир.

Кроме того, для пяти ранее попавших в ЖНВЛП препаратов добавят дополнительные лекарственные формы. Это касается панкреатина, морфина, карбетоцина, фосфазида, трипторелина.

Этим же распоряжением расширили перечень препаратов для лечения высокозатратных нозологий. В него вошли четыре новых медикамента для пациентов с рассеянным склерозом (кладрибин), множественной миеломой (помалидомид, иксазомиб) и гемофилией (эфмороктоког альфа).

«Лекарства из этого перечня централизованно закупаются Минздравом и выдаются пациентам бесплатно. Расходы на их закупку финансируются из федерального бюджета», — отметили в пресс-службе кабмина.

Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулирует государство. Эти препараты используют в больницах по программам госгарантий бесплатной медицинской помощи. Лекарства ЖНВЛП также выдают льготникам по рецепту лечащего врача — поэтому чем быстрее они появляются в этом списке, тем доступнее становятся для пациентов.