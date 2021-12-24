В Псковской области привели в порядок участок дороги Пустошка – Себеж

23:17, 24 декабря 2021, ПАИ

В Себежском районе приведён в порядок участок дороги Пустошка – Себеж. Об этом сегодня пишет районная газета «Призыв».

Как сообщает «Псковавтодор», отфрезеровано старое покрытие, выполнены работы по устройству выравнивающего и верхнего слоёв.

Работы выполнены подрядной организацией ООО «Автомобильные дороги Пскова» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор» в соответствии с программой «Восстановление изношенных верхних слоёв асфальтобетонного покрытия».