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Общество

В Псковской области привели в порядок участок дороги Пустошка – Себеж

В Себежском районе приведён в порядок участок дороги Пустошка – Себеж. Об этом сегодня пишет районная газета «Призыв».

Как сообщает «Псковавтодор», отфрезеровано старое покрытие, выполнены работы по устройству выравнивающего и верхнего слоёв.

Работы выполнены подрядной организацией ООО «Автомобильные дороги Пскова» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор» в соответствии с программой «Восстановление изношенных верхних слоёв асфальтобетонного покрытия».

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