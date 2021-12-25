Мёд, снеток, медведи. Сюжет ПАИ о новогодней ярмарке 2021
С 20 декабря в сквере у Пушкинского театра проходит новогодняя ярмарка. Ремесленники и фермеры предлагают жителям и гостям города Пскова свои товары. Пряники, мёд, снеток, напитки и разнообразный текстиль. Какая атмосфера царит на этом празднике, в чём преимущества здешних товаров и как гости ярмарки относятся к этому мероприятию – смотрите в нашем сюжете.
Мероприятие продлится до 15 января. Ещё больше о событии можно узнать в других наших материалах.
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