Мёд, снеток, медведи. Сюжет ПАИ о новогодней ярмарке 2021

16:01, 25 декабря 2021, ПАИ

​

С 20 декабря в сквере у Пушкинского театра проходит новогодняя ярмарка. Ремесленники и фермеры предлагают жителям и гостям города Пскова свои товары. Пряники, мёд, снеток, напитки и разнообразный текстиль. Какая атмосфера царит на этом празднике, в чём преимущества здешних товаров и как гости ярмарки относятся к этому мероприятию – смотрите в нашем сюжете.

Мероприятие продлится до 15 января. Ещё больше о событии можно узнать в других наших материалах.